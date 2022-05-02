Yüksekova'da sürü halinde dağ keçileri görüntülendi - Son Dakika

Yüksekova'da sürü halinde dağ keçileri görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Yüksekova'da sürü halinde dağ keçileri görüntülendi. İlçenin Dağlıca yolunda görünen dağ keçileri, görenleri hem şaşırttı, hem de mutlu etti. Arabayla ilçe merkezine gelen vatandaşlar, sürü halinde dağa doğru kaçan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. İlk kez dağ keçisi gördüğünü ifade eden vatandaşlar, "Yüksekova'nın vazgeçilmezleridir bunlar. Çünkü onlar zarar görmedikçe dağlarımız onlarla daha güzel olur. Doğanın asıl sahipleri için duyarlı olmaya davet ediyoruz ve katkı sağlayan herkese de teşekkür ediyoruz. Çünkü onların bu dağlarda olmaları bizim en büyük servetimizdir. Onun için öldürmeyelim ve onları doğal ortamında koruyalım" ifadelerini kullandı.