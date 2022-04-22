Yumurta üretimiyle ilkokul öğrencilerine gezi düzenlendi - Son Dakika
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Yumurta üretimiyle ilkokul öğrencilerine gezi düzenlendi

22.04.2022 14:07
Yumurta üretimiyle ilkokul öğrencilerine gezi düzenlendi

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başlatılan "Sizin hayaliniz bizim hedefimiz" projesiyle üretilen yumurta gelirleri çocukları sevindirdi.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başlatılan "Sizin hayaliniz bizim hedefimiz" projesiyle üretilen yumurta gelirleri çocukları sevindirdi.

Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri, okul bahçesinde yaptıkları kümeste tavuk besleyip yumurta üretti. Elde edilen gelirlerle ise, Bayındır Köyü İlkokulundaki öğrencilere gezi düzenlendi.

Okuldan yapılan açıklamada, "Uzun bir süredir okulumuz bünyesinde öğrencilerimizle beraber tavuk yetiştirip, yumurta üreticiliği yapılmaktaydı. Elde edilen gelirlerle hem okulumuz öğrencilerinin ihtiyaçları gerçekleştiriliyor hem de başka öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek istiyorduk. Bu düşüncelerimiz neticesinde Bayındır Köyü İlkokulundaki öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek istedik. Okulumuz mezunlarından olan genç işadamı

Yakup Özen'in de desteğiyle Bayındır Köyü İlkokulundaki öğrencileri Ordu'ya geziye gönderdik. Hem gezdiler hem de çeşitli hediyeler alındı" denildi. - GİRESUN

Yumurta üretimiyle ilkokul öğrencilerine gezi düzenlendi
Yumurta üretimiyle ilkokul öğrencilerine gezi düzenlendi
Yumurta üretimiyle ilkokul öğrencilerine gezi düzenlendi

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İmam Hatip Liseleri, Bulancak, Giresun, Tavuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yumurta üretimiyle ilkokul öğrencilerine gezi düzenlendi - Son Dakika


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