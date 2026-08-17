Yumurtalık'ta Kur'an Kursu Hediyeleri Dağıtıldı
Yumurtalık'ta Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere hediyeler ve bisikletler verildi.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere hediyeler dağıtıldı.
Yumurtalık İlçe Müftülüğü'nün Zeytinbeli Mahallesi'nde düzenlemiş olduğu yaz dönemi Kur'an kursu sona erdi. Kurs sonunda başarılı olan öğrencilere hediyeler dağıtıldı.
Yardımsever vatandaşların destekleriyle alınan hediyeler kursa katılan tüm çocuklara dağıtıldı. Kursa katılarak Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrencilere ise bisiklet hediye edildi.
Öğrencilere hediyeleri Yumurtalık İlçe Müftüsü Hasan Akman ve hocaların katılımıyla verildi.
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