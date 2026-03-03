Yunanistan'a gönül sofrası - Son Dakika
Yunanistan'a gönül sofrası

Yunanistan\'a gönül sofrası
03.03.2026 13:56  Güncelleme: 13:58
Sultangazi Belediyesi, Ramazan'daki gönül sofrasını bu kez Yunanistan'ın İskeçe şehrinde kurdu.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan'daki gönül sofrasını bu kez Yunanistan'ın İskeçe şehrinde kurdu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İskeçe'deki soydaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı. Gökçeler Köyü'ndeki iftar programına katılım yoğun oldu.

Evlad-ı Fatihan diyarındaki soydaşları unutmayan Sultangazi Belediyesi, Ramazan boyunca Balkanlarda soydaşlarımız için iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bulgaristan ziyaretinin ardından Yunanistan'ın İskeçe şehrine geçti. Burada soydaşlarla buluşan Başkan Dursun ile eşi Tuba Dursun'a Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Mütfüsü İbrahim Şerif, İskeçe ve Gümülcine Türk Birliği Başkanları, Milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Gökçeler Köyü'nde kalabalık iftar

Gökçeler Köyü'nde kurulan iftara yaklaşık 2 bin soydaş katıldı. Başkan Dursun, iftara gelen miniklerle yakından ilgilendi. İftar alanını dolduran kalabalık, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.

"Birlik ve beraberlik zamanı"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'da Evlad-ı Fatihan diyarında beraber iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yıl iftarlarımızı Bulgaristan ve Yunanistan'a taşımıştık. Bu yıl da soydaşlarımızı yalnız bırakmak istemedik. Kendi gönül coğrafyamızda, orada yaşayan soydaşlarımızla Ramazan'ın bereketini paylaşalım istedik. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Bir ve beraber olmak çok önemli. Birliği bazen sofrada göstermek, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle gönüllerimizin bir olduğunu göstermek çok önemli. Bizler Cumhurbaşkanımız Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hem Türkiye'de hem de soydaşlarımızın olduğu her yerde birlik ve beraberliğini gösteren koca milletiz. İstanbul'da Sultangazi'de buradan gelen soydaşlarımız var, daha sonra bu topraklara dönen soydaşlarımız var. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. - İSKEÇE

Sultangazi, Yunanistan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunanistan'a gönül sofrası - Son Dakika

