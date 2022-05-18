YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika
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YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor

18.05.2022 15:19

YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen YUNİFEST'22 renkli görüntülere sahne oluyor.

YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor

YALOVA - Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen YUNİFEST'22 renkli görüntülere sahne oluyor. 16 Mayısta başlayan festivalde Manuş Baba, Yaşlı Amca bugüne sahne alan isimler oldu.

Yalova Üniversitesi Kampüsü'ndeki festivalde Manuş Baba ve Yaşlı Amca adam konserleri binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Sanatçılar beğenilen şarkılarını bu kez üniversite öğrencileri için söyledi. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekaplı da konser sonunda sanatçılara hediye takdiminde bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festivalde bu akşam Gökçe konseri gerçekleştirilecek.

Festival heyecanı yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. Burada Ece Seçkin ve Samira sahne alacak. Festival 20 mayıs tarihinde Norm Ender konseri ile son bulacak.

YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor
YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor
YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor
YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor

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Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Manuş Baba, Yalova, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel YUNİFEST'22 tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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