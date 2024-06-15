Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Vatandaşlarla Bayramlaştı

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlarla bayramlaşarak dileklerini dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı dolayısıyla makamında vatandaşları kabul etti. Başkan Balaban'a eşi Serap Balaban ve Başkan Yardımcıları eşlik etti. Bayramlaşma programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Başkan Balaban'a belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, istek ve önerilerini de paylaşma fırsatı buldu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette, bayramın getirdiği birlik ve beraberlik duygusu ön plandaydı. Başkan Semih Balaban, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin en güzel şekilde yaşandığı, dostluk ve kardeşlik bağlarımızın pekiştiği özel günlerdir. Değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu güzel bayramı birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediyemiz, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edecek" dedi.

Ziyaret boyunca çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Balaban, onların bayram sevincini paylaştı. - MANİSA