Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, seçildikten sonra ziyaretçilerini makamında konuk ediyor. Başkan Balaban, şehri şeffaf ve hesap verebilen bir anlayışla yöneteceklerini belirtti.

17.04.2024 13:32  Güncelleme: 13:37
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ziyaretçilerini makamında ağırlıyor.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Semih Balaban, ziyaretçilerini makamında konuk ediyor. Ziyaretler kapsamında, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, Motorlu Araçlar Tamircileri Odası Başkanı Ahmet Ülke, Elektrikçiler Odası Başkanı Rıfkı Taşkıncan, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, CHP Gençlik Kolları Başkanı Koray Koca ve babası Cihan Koca, CHP Yunusemre Kadın Kolları Başkanı ve CHP Belediye Meclis Üyesi Pınar Kına ile ilçe kadın kolları yönetim kurulu üyelerini ağırlayan Başkan Balaban, şehri şeffaf, hesap verebilen ve çoğulcu bir anlayışla yöneteceklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika

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