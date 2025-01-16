Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor

Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor

Yunusemre Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kurduğu Giyim Mağazası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ikinci el kıyafet ve eşyalar ulaştırıyor. Mağaza, gönüllülerden toplanan bağışlarla dayanışma örneği sergiliyor.

16.01.2025 11:28  Güncelleme: 11:31
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Yunusemre Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Giyim Mağazası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oluyor. Gönüllü vatandaşlardan toplanan ikinci el kıyafet ve eşyalar, özenle bakımdan geçirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sosyal belediyecilikte önemli çalışmalara imza atan Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yaptığı hizmetleri sürdürüyor. Yunus Emre Millet Çarşısı'nın birinci katında hizmet veren Giyim Mağazası, temiz ve kullanılabilir durumdaki bağışları ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak dayanışma örneği sergiliyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Bin 500 vatandaş faydalandı

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yunusemre Belediyesi olarak Başkanımız Semih Balaban'ın önderliğinde ikinci el mağazamızla birlikte vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz Göreve geldiğimiz 1 Nisan'dan bu yana yaklaşık bin 500 vatandaşımız bu hizmetten yararlandı. Burada temiz ve kullanabilir olan ikinci el giyim mağazamızdaki eşyalarımız ihtiyaç sahiplerine belediye personelimiz aracılıyla ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızı giyim mağazamıza gelip ürünlerimizi görmeye, ekonomik durumu uygun olan vatandaşlarımızı da kıyafetlerini buraya ulaştırmalarını bekliyoruz."

'Bebek ve çocuk kıyafetleri bağışlarını bekliyoruz'

Bağışların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Arslan, özellikle bebek ve çocuk kıyafetleri bağışına ihtiyaç duyduklarını vurgularken; "Hemşehrilerimizi bebek ve çocuk eşyaları bağışına katılmaya çağırıyoruz. Her bir destek, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yüzünü güldürmek için bir adım olacaktır. Siz de bu paylaşım ve dayanışma ruhunun bir parçası olabilirsiniz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Umut Oluyor - Son Dakika

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