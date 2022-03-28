Yunusemre'de 'Aile akademisi' başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunusemre'de 'Aile akademisi' başlıyor

28.03.2022 14:51
Yunusemre'de 'Aile akademisi' başlıyor

Yunusemre Belediyesi Aile Akademisi başlıyor.

Yunusemre Belediyesi Aile Akademisi başlıyor. Seminerler dizisi şeklinde gerçekleştirilecek akademinin ilk seminerinde "Mutlu Aile Olmanın Sırları" teması konu edilecek. 29 Mart Salı günü, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda saat 14.00'da ücretsiz olarak gerçekleşecek seminer, Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından verilecek.

Yunusemre Belediyesi, farkındalık oluşturacak bir çalışmaya daha imza atıyor. Aile Akademisi adı altında seminerler dizisi başlatan Yunusemre Belediyesi, yüzlerce aileye ulaşarak yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında yardımcı olmayı hedefliyor. Seminerlerin ilki "Mutlu Aile Olmanın Sırları" olacak. 29 Mart Salı günü, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda saat 14.00'da Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından gerçekleştirilecek seminer ücretsiz olacak. Seminere katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

Başkan Çerçi vatandaşları seminere davet etti

Seminere tüm vatandaşları davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak ailelerimize yönelik yaptığımız çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek Aile Akademisi düzenliyoruz. Seminerler dizisi şeklinde yapacağımız etkinliğimizin ilkini 29 Mart Salı günü (yarın) Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda düzenleyeceğiz. Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından verilecek Mutlu Aile Olmanın Sırları isimli seminerimizde bizlere kadının aile içinde toplayıcı, yönetici etkisini daha da güçlendirecek tüyolar verecek. Seminer için şehrimizin çeşitli noktalarından ücretsiz otobüs seferleri yapılacak. Seminerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.,

Ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek

Millet çarşısında gerçekleştirilecek olan seminerler için ise şehrin farklı noktalarından ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Ücretsişz otobüs seferlerinin düzenleneceği güzergahlar ise şöyle: "Güzergah 1: Yunusemre Belediyesi Meydan Camii, Akmescit Cumhuriyet İÖO, Şeyh Fenari Camii karşısı, Hacı Yahya (İki Lüleli) Camii, Kırmızı Köprü, Sultan Camii, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ulupark Köşesi, Kafe Sera, Malta Manavı, Malta Parkı, 5M Migros, Uncubozköy Camii, Uncubozköy Hanımlar Lokali, Laleli YAPEK, Millet Çarşısı. Güzergah 2: Kültür Sitesi, Manisa Lisesi, Öğretmenevi, Barbaros Karakol Durağı, Barbaros Tabakhane Durağı, Barbaros Viraj Durağı, Horozköy Mavi Köşe Durağı, Horozköy Toprak Mahsulleri Ofisi Durağı, Horozköy Çarşı, Horozköy Çamlık, Mareşal Fevzi Çakmak Hanımlar Lokali, Millet Çarşısı. Güzergah 3: Garaj Karşısı BP Durağı, Bayraklı Kahve önü, Yeni Mahalle Hanımlar Lokali, Yeni Mahalle Tekçam, Laleli Gül Büfe, Savaşır Market önü, Cumhuriyet Mahallesi Kültür ve Taziye Evi, Millet Çarşısı. Güzergah 4: Evranos Durağı, Muradiye Hanımlar Lokali, Muradiye Muhtarlık Durağı, Muradiye Pazaryeri, Muradiye Yeni Mahalle Durağı, TOKİ 2 Hanımlar Lokali, Göçmen Konutları, Millet Çarşısı."

Seminerler hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ayrıca 444 62 09 nolu telefonu arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır' Son dakika haberi: Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'a yatırım yapan kazanır' Darıca Kitap Fuarı'nı 100 bin kişi ziyaret etti Darıca Kitap Fuarı'nı 100 bin kişi ziyaret etti

Yunus Emre, Yunusemre, Salı, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yunusemre'de 'Aile akademisi' başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Cristiano Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın küçük kızına imzalı formasını hediye etmiş
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
14:29 Ukraynalı vekil Rus işgali sırasında yaşanan dehşeti ortaya çıkardı: Bir kadına kocasını öldürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
13:21 Dünyanın konuştuğu ihanet skandalında Wanda Nara her şeyi tek tek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:17:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre'de 'Aile akademisi' başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement