Gençlik Kafe gençlerin buluşma noktası oldu

Yunusemre Belediyesi tarafından yeni konseptiyle hizmete açılan Gençlik Kafe, kısa sürede gençlerin yoğun ilgisini çekti. Uygun fiyatları ve sosyal ortamıyla dikkat çeken kafe, ilçedeki gençler için yeni bir buluşma noktası haline geldi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan Yunus Park, Belediye Başkanı Semih Balaban'ın duyurusunun ardından 8 Ocak itibarıyla Gençlik Kafe olarak hizmet vermeye başladı. Yeni konseptiyle kapılarını açan kafede çay ve su 5 TL, kahve 10 TL, tost ise 25 TL'den satışa sunuluyor.

Gençlerin ders çalışabileceği, arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği şekilde tasarlanan Gençlik Kafe, doğayla iç içe konumu ve manzarasıyla da beğeni topluyor. Kısa sürede yoğun ilgi gören kafe, yeni formatıyla ilçedeki gençler için önemli bir sosyal alan haline geldi.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Gençlik Kafe'nin gençlerin ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirildiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin hem ekonomik şartlarını hem de sosyal ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Gençlik Kafe'yi hizmete açtık. Burada gençlerimiz ders çalışabilecek, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecek ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam bulacak. Yunusemre Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onlar için sosyal ve kültürel projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA