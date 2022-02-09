Yurt dışına gitmek isteyenlerin pasaportları çıkartıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'den yurt dışına gitmek isteyen binlerce kişi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne giderek pasaport işlemlerini halletti.

Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde de binlerce kişinin işlemlerini yapmaya devam etti. Bu kapsamda, Düzce'de 2021 yılında960 hususi pasaport, 4 bin 436 umumi pasaport ve 117 hizmet pasaportu olmak üzere toplam 5 bin 513 pasaport işlemi gerçekleştirdi. Pasaportlarını alan binlerce vatandaş yurt dışına giderken, bazı kişiler ise pasaportlarını yeniletti. Öte yandan, Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine herhangi bir diplomatik pasaport başvurusu yapılmadı. - DÜZCE