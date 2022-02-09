Üye Girişi
Yurt dışına gitmek isteyenlerin pasaportları çıkartıldı - Son Dakika

Yurt dışına gitmek isteyenlerin pasaportları çıkartıldı

09.02.2022 10:14
Yurt dışına gitmek isteyenlerin pasaportları çıkartıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'den yurt dışına gitmek isteyen binlerce kişi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne giderek pasaport işlemlerini halletti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den yurt dışına gitmek isteyen binlerce kişi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne giderek pasaport işlemlerini halletti.

Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde de binlerce kişinin işlemlerini yapmaya devam etti. Bu kapsamda, Düzce'de 2021 yılında960 hususi pasaport, 4 bin 436 umumi pasaport ve 117 hizmet pasaportu olmak üzere toplam 5 bin 513 pasaport işlemi gerçekleştirdi. Pasaportlarını alan binlerce vatandaş yurt dışına giderken, bazı kişiler ise pasaportlarını yeniletti. Öte yandan, Düzce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine herhangi bir diplomatik pasaport başvurusu yapılmadı. - DÜZCE

YORUMLAR
500

Pasaport, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yurt dışına gitmek isteyenlerin pasaportları çıkartıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
09:53 30 metre sürüklenen otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
09:42 Buse Varol ile boşanacağı iddialarına Alişan'dan cevap: Bizi rahat bırakın, kararı biz verelim
09:41 İşten çıkarılmasına kızan kadın, yöneticilerinin fotoğraflarını ve numaralarını eskort sitesinde paylaştı
09:29 Halil Falyalı cinayetiyle alakalı bir kişi gözaltına alındı
09:28 Düğünde twerk yapmak istedi! Eteği açılınca ne yapacağını şaşırdı
09:11 Survivor All Star'da heyecan dorukta. 20.bölümde Acun Ilıcalı, kavga eden Yunus Emre'ye resti çekiyor
09:10 Mersin'in TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:20:53. #1.12#
SON DAKİKA: Yurt dışına gitmek isteyenlerin pasaportları çıkartıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement