Yurt öğrencileri Erzurum'da çok mutlu - Son Dakika

Pandemi sonrası eğitimin başlamasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda öğrencilere yönelik etkinlikler başladı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Öğrenci Yurtlarında da birbirinden farklı içeriklerin yer aldığı yemekli eğlence programları düzenleniyor. İbrahim Hakkı Öğrenci Yurdu'nda önceki gün akşam düzenlenen programda öğrencilere yemekten, içeceğe, müziğe adeta Erzurum menüsü sunuldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Bakanlığımıza bağlı yurtlarda kalan gençlerimizin ders dışı zamanlarını verimli geçirebilmeleri, beden ve ruh sağlıklarını koruyabilmeleri, enerjilerini olumlu kullanabilmeleri, arkadaşlık ve kardeşlik duygularını geliştirebilmeleri amacıyla eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bütün kadromuz, müdürlerimiz gençlerimizin kendilerine emanet olduklarının farkında, gençlerimiz için çaba sarf etmektedir" dedi.

İbrahim Hakkı Yurdunda gerçekleştirilen yemekli ve müzikli programda Yurt Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Donel, Eğitim Şube Müdürü Vedat Engin'de öğrencilerle eğlenceyi paylaştılar. Öğrencilere seslenen yetkililer, bir aile ortamı oluşması için çalıştıklarını ve kendilerini asla gurbette hissetmemelerini istediler. Her bir öğrencinin en küçük sorununda yurt müdürlerini yanlarında hissetmelerini, çalışanlardan müdürlere ve öğrencilere büyük bir aile oldukları hatırlatıldı.

Öğrencilere adeta Erzurum menüsü sunuldu. Yemekte ayran aşı, su böreği, lahana dolması, tatlı olarak da kadayıf dolması ikramı yapıldı. Ardından kıtlama şeker ve limonlu çay eşliğinde Erzurum türkülerinin de yer aldığı müzik dinletisi yapıldı. - ERZURUM