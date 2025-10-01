Yurtta Kalp Krizi: Eğitim İş Sendikası Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yurtta Kalp Krizi: Eğitim İş Sendikası Açıklama Yaptı

Yurtta Kalp Krizi: Eğitim İş Sendikası Açıklama Yaptı
01.10.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasım Bulgan, yurtta sıcak su olmadığı için soğuk duş aldıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eğitim İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, "Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan, 27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalmış, ardından fenalaşarak kalp krizi geçirmiştir. Kendisi gibi hemşirelik öğrencisi olan oda arkadaşlarının kalp masajlarına rağmen kurtarılamamış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir" dedi.

Yücel, Osmaniye Cebelibereket KYK Erkek Öğrenci Yurdu önünde açıklama yaptı.

"Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan, 27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kalmış, ardından fenalaşarak kalp krizi geçirmiştir. Kendisi gibi hemşirelik öğrencisi olan oda arkadaşlarının kalp masajlarına rağmen kurtarılamamış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir" diyen Yücel, "ambulans ekibinin yolda öğrencilerden yardım istediğini, bunun da acil sağlık hizmetlerinin yetersizliğini acı biçimde ortaya koyduğunu" söyledi.

"YURT KOŞULLARI İNSAN ONURUNA AYKIRI"

Yücel, öğrencilerin 29 Eylül gecesi yurt bahçesinde protesto eylemi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, yurttaki sorunların yıllardır süregeldiğini dile getirdi. Yücel, "Asansörlerin çalışmaması, hijyen sorunları, internet kesintileri, güvenlik kamerası eksiklikleri ve çöplerin koridorlarda birikmesi öğrencilerin yaşam hakkını tehdit etmektedir" dedi.

Yurtta çekilen görüntülerde kanalizasyon taşkınlarının ve pis suların odalara aktığının görüldüğünü aktaran Yücel, devletin ve yurt yönetiminin temizlik ile bakım yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

"ÇİN'DEN KLİMA GELECEKMİŞ"

Yücel, yurt müdürü ile yaptıkları görüşmede, merkezi sistemli klimaların deneme aşamasında arızalandığını ve Çin'den yenilerinin sipariş edildiğini öğrendiklerini belirtti. Sıcak su sisteminde de ciddi arızalar bulunduğunu dile getiren Yücel, yetkililer sorumluluklarını yerine getirene kadar yurttaki konuları gündemde tutacaklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Adem Yücel, Kalp Krizi, Korkut Ata, Osmaniye, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yurtta Kalp Krizi: Eğitim İş Sendikası Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı Sebebi şaşırttı Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı! Sebebi şaşırttı
Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı
’Zenginlik tanrıçası’ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı 'Zenginlik tanrıçası'ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı
UEFA Gençlik Ligi’nde Galatasaray, Liverpool’a diş geçiremedi UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a diş geçiremedi
Arda Güler, La Liga’da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi
Fenerbahçe taraftarlarını sevindiren haber Fenerbahçe taraftarlarını sevindiren haber

14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Meclis açılışında MHP ve DEM Parti’ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis açılışında MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında
14:28
Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşıladı
Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı
14:05
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak
13:45
Ayşe Barım davasına Nejat İşler’den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok
Ayşe Barım davasına Nejat İşler'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok
13:19
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Trump’ın 20 maddelik planı sinsi tuzaklarla dolu
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Trump'ın 20 maddelik planı sinsi tuzaklarla dolu
13:17
Bakan Tunç’tan CHP’nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki: İzledikleri yol, yol değil
Bakan Tunç'tan CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki: İzledikleri yol, yol değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2025 14:49:34. #7.12#
SON DAKİKA: Yurtta Kalp Krizi: Eğitim İş Sendikası Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.