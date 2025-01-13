Yusuf Yazgan: Töhmet Altında Bırakıldık

Yerel

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 'arsa alımıyla' ilgili bazı yayın organlarında çıkan haberlere tepki göstererek, "Söz konusu gazeteyi ve muhabirini öncelikli olarak sendikamızdan özür dilemeye davet ediyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Bugün bazı basın yayın organlarında, sendikamızı töhmet altında bırakacak, gerçeklikten uzak, karalama ve iftira atmaya yönelik haberler yer almıştır. Söz konusu gazeteyi ve muhabirini öncelikli olarak sendikamızdan özür dilemeye davet ediyoruz" dedi. Yazgan, söz konusu haberin, Büro Memur-Sen'in otel yapmak için Esenboğa Protokol Yolu üzerinde aldığı, kentsel servis alan imarlı arsa ile ilgili olduğunu belirterek, "Haberde, sendikamızın aldığı arsa ile eşdeğer olmayan, konum, yoğunluk ve nitelik olarak ortak bir noktası bulunmayan, referans kurum veya kişilerden alınmayan, kulaktan duyma bilgilerle, sendikamızın arsayı pahalı aldığı iddia edilmektedir. Sendikamızın aldığı arsa, tek tapu, kentsel servis alan imarlıdır. Alınmadan önce SPK lisanslı değerleme firmasına araştırma yaptırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gerçekçi bir araştırma ile bölgedeki arsa fiyatlarının sendikanın aldığı fiyattan farklı olmadığını hatta daha pahalı arsaların bulunduğunun anlaşılacağını belirten Yazgan, "Söz konusu haberde bir internet sitesinde yayında olmayan, parseli belirtilmemiş, başka ilçedeki ilanlarla kıyaslama yapılarak sendikamıza iftira atılmıştır. Sendikamızın aldığı arsa, kentsel servis alan imarlı tek tapulu arsadır. Sendikamızı karalamaya yönelik bu haberi yapanlar, bunun karşılığını yüce Türk adaletine verecektir" şeklinde konuştu.

Yazgan, haberde kaynak belirtilmediğine dikkati çekerek gazeteciliğin temel ilkesinin, haberin doğru olması ve her görüşe yer verilmesi olduğunu ancak konuyla ilgili olarak kendisinin, sendikanın veya basın müşavirliğinin aranmadan, görüş sorulmadan, tek taraflı, karalayıcı ve iftira niteliğinde bir haber yapıldığını kaydetti.

Büro Memur-Sen olarak, üyelerine yönelik kazanım elde edebilmek, taleplerini kazanıma dönüştürebilmek için gece gündüz çalıştıklarını da belirten Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

"Üyelerimizin her bir damla alın teri olduğu gibi, her bir kuruşları da bizim için değerlidir, onların bize emanetidir. Haberi yapan söz konusu gazete ve muhabirine öncelikli olarak özür dilemesi çağrısında bulunuyoruz. Söz konusu haberle ilgili gerekli yargı yoluna başvuracağımızı, iftiracılar ve işbirlikçilerine yargının hak ettiği cevabı vereceğine inanıyoruz." - ANKARA