İstanbul'da kızını 6 yaşında evlendirildiği iddiasıyla açılan davada tutuklanan ve 19 yıl 9 ay hapis cezası verilen Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müriti Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesine ilişkin davada; İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde tutuklu sanık Kadir İstekli'ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay tarafından geçtiğimiz aylarda verilen kararda ise elde edilen ses kayıtlarının delil niteliğinin değerlendirilmediği; H.K.G.'nin yaşına ilişkin resmi kayıtların eksik incelendiği, HTS kayıtlarının değerlendirilmediği ve bazı tanıkların dinlenmediği belirtilerek karar bozulmuştu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından devam eden süreçte, sanıklardan Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Dosyaya ilişkin yargılama süreci sürüyor. - İSTANBUL