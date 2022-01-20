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Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu - Son Dakika

Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu

20.01.2022 11:45
Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu.

Kaynarca ilçesi Arifağa Mahallesi'nde arı yetiştiriciliği yapan Selami Kılıç isimli vatandaş, kovanlarına bakmak için gittiğinde yüzlerce arısının telef olduğunu gördü. Kötü bir manzara ile karşılaşan Kılıç, durumu Sakarya Arı Yetiştiriciliği Birliği Ekipleri'ne bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde arıların nosema hastalığından telef olduğunu tespit etti. Yönetim Kurulu üyeleri ile bölgeye gelen Birlik Başkanı Mustafa Ör ise, arı yetiştiricisi Selami Kılıç'a geçmiş olsun dileklerini iletti. - SAKARYA

Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu
Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu
Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu

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Selami Kılıç, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüzlerce arı nosema hastalığı sebebi ile telef oldu - Son Dakika
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