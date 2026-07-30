Yüzme eğitmeninden uyarı: "Akarsu ve baraj yerine güvenli havuzları tercih edin"

Onikişubat Belediyesi'nde görevli yüzme eğitmeni ve cankurtaran Mehmet Kademoğlu, yaz sıcaklarında serinlemek için akarsu, baraj ve sulama kanallarını tercih eden vatandaşlara uyarıda bulunarak, yüzme bilmenin bu alanlarda güvenlik sağlamadığını denetimli havuzların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Kahramanmaraş'ta serinlemek isteyen vatandaşların baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarına yönelmesi boğulma riskini de artırıyor. Onikişubat Belediyesi Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi Kapalı Yüzme Havuzu'nda görevli yüzme eğitmeni ve cankurtaran Mehmet Kademoğlu, vatandaşlara güvenli yüzme alanlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Akarsu ve göletlerdeki akıntılar, ani derinleşmeler ve cankurtaran bulunmaması nedeniyle her yıl çok sayıda boğulma vakası yaşandığını da hatırlatan Kademoğlu, vatandaşları yüzme havuzlarına davet etti.

"Belediye havuzları ya da denetimli özel havuzlar tercih edilmeli"

Kademoğlu, "Yaz mevsimi geldi, insanlar serinlemek istiyor. Vatandaşlarımıza çağrımız, göletlere, barajlara ve akarsulara gitmek yerine belediyenin ya da denetimli özel havuzların tercih edilmesidir. Bu alanlar çok tehlikeli. Belediyemizin havuzları ise hem temizlik hem de güvenlik açısından çok uygun. Burada cankurtaranlar görev yapıyor ve gerekli tüm önlemler alınıyor. Şu anda kurslarımız devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencimiz eğitim alıyor. Akarsu ve barajlarda insanların can güvenliği yok. Bir anlık panik ya da nefes kaybında müdahale edecek kimse bulunmuyor. Oysa havuzlarda cankurtaranlar sürekli görev başında. Bu nedenle vatandaşlarımızın güvenli yüzme alanlarını tercih etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

"Riskli yerlerde serinlenmemeli havuzlarda yüzülmeli"

Açık yüzme havuzunda serinleyen vatandaşlardan Hakan Yılmaz da, "Buradan gençlerimize sesleniyoruz. Belediye havuzları ve özel havuzlar var. İnsanlarımızı buralara davet ediyoruz. Boğulmalar oluyor. İki gün önce yine bir kardeşimizi kaybettik. Riskli yerlerde serinlenmemeli havuzlarda yüzülmeli" dedi.