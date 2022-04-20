Zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika
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Zabıta ekipleri fırınları denetledi

20.04.2022 13:55
Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, yıl boyunca gıda denetimlerini aralıksız sürdürerek vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için çalışan İskilip Belediyesi, ramazan ayında denetimleri sıklaştırdı.

Çorum'un İskilip İlçesi'nde, yıl boyunca gıda denetimlerini aralıksız sürdürerek vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için çalışan İskilip Belediyesi, ramazan ayında denetimleri sıklaştırdı.

Belediye zabıta ekipleri, ekmek ve pide üretimi yapan fırınlara yönelik; başta temizlik ve hijyen kurallarına uygunluk olmak üzere gramaj kontrolü yaparak denetledi.

İskilip Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetledikleri işyerlerinde üretim, hijyen ve sağlık yönünden uyulması gereken kurallar hakkında da işyeri yetkililerine bilgi verdi. Belediye zabıta ekipleri tarafından denetlenen birçok fırının hijyen ve üretim kurallarına uyduğu tespit edildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük "Yıl içerisinde periyodik olarak devam eden denetimlerimizi, ramazan ayı dolayısıyla sıklaştırdık. Ramazan ayı boyunca fırın, pasta ve tatlı imalathaneleri, şarküteri ve marketlere yönelik kontrollerimiz devam edecek "dedi. - ÇORUM

Zabıta ekipleri fırınları denetledi
Zabıta ekipleri fırınları denetledi
Zabıta ekipleri fırınları denetledi
Zabıta ekipleri fırınları denetledi
Zabıta ekipleri fırınları denetledi

YORUMLAR
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Ramazan, İskilip, Zabıta, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika


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