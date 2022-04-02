Zabıtadan Ramazan denetimi - Son Dakika
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Zabıtadan Ramazan denetimi

02.04.2022 12:44
Zabıtadan Ramazan denetimi

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kentteki fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kentteki fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların kaliteli gıda ürünleri alması için etiket ile hijyen denetimlerini başladı. Kentte bulunan fırınları denetleyen Zabıta personeli, fırınlarda ekmek gramaj ve hijyen denetimi yapılırken, denetimlerde bir çok işletmenin hijyen ve üretim kaidelerine uyduğu belirlenirken, uymayanlara ihtar verildi. - KİLİS

Zabıtadan Ramazan denetimi

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Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıtadan Ramazan denetimi - Son Dakika


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