Zafer Haftası'nda Fotoğraf Sergisi ve Yürüyüş - Son Dakika
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Zafer Haftası'nda Fotoğraf Sergisi ve Yürüyüş

Zafer Haftası\'nda Fotoğraf Sergisi ve Yürüyüş
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Afyonkarahisar'da Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Sergisi açıldı, ardından Zafer Yürüyüşü düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 8'ncisi gerçekleştirilen Ethem Tem Ulusal Fotoğraf sergisi açılırken, açılışın ardından protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte Zafer Yürüyüşü'ne katıldı.

Afyonkarahisar İl Özel idaresi ve Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödülleri verilirken, sergilemeye değer görülen fotoğraflardan oluşan eserler ise Taş Medresede görücüye çıktı.

Gerçekleştirilen etkinliğin açılışına Vali Dr. Naci Aktaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışınin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar İmaret Cami önünden başlayıp Zafer Meydanın da biten Zafer Yürüyüşü'ne katıldılar.

Öte yandan, Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde İmaret Camiinde mevlid-i şerif okutulup, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zafer Haftası'nda Fotoğraf Sergisi ve Yürüyüş - Son Dakika

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