Zafer Kupası'nda 1299 Bilecikspor grubu lider bitirdi: 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik
Sakarya'nın Kaynarcaspor kulübünün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Zafer Kupası'na 5 takım katıldı. Kaynarca İlçe Stadı'nda oynanan maçlarda Bilecik temsilcisi 1299 Bilecikspor, Kaynarcaspor'u 1-0, Sakarya Kartalspor ile 0-0, GM Futbol Akademi ile 0-0 berabere kaldı ve son maçında Sakarya Tekspor'u 5-0 yenerek grubu lider bitirdi.
1299 Bilecikspor Kulübü Zafer Kupası'nda grubu lider bitirdi.
Sakarya'nın köklü kulüplerinden Kaynarcaspor'un 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlendiği Zafer Kupası'na 5 takım katıldı. Kaynarcaspor, Sakarya Tekspor Kulübü, GM Futbol Akademi, Sakarya Kartalspor ve 1299 Bilecikspor Kulübü katıldı. Kaynarca İlçe Stadı'ndan oynanan maçlarda Bilecik temsilcisi 1299 Bilecikspor Kulübü, Kaynarcaspor 1-0, Sakarya Kartalspor 0-0, GM Futbol Akademi 0-0 ve son maçında Sakarya Tekspor Kulübü 5-0 yenerek, grubu lider bitirdi.
Kaynak: İHA
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