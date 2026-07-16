Zafer Partisi Giresun Örgütünden Avm Projesine İlişkin Suç Duyurusu: "Halktan İzinsiz Para Toplanıyor" - Son Dakika
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Zafer Partisi Giresun Örgütünden Avm Projesine İlişkin Suç Duyurusu: "Halktan İzinsiz Para Toplanıyor"

16.07.2026 16:20  Güncelleme: 18:00
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Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Ertuğrul Genç, eğitim alanı olduğu mahkeme kararıyla belirlenen arazi üzerine AVM yapmak için izinsiz ve SPK onaysız para toplandığını iddia ederek belgeleri savcılığa teslim etti.

(GİRESUN) - Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Ertuğrul Genç, kentteki eğitim arazisi üzerine AVM yapmak üzere yurttaşlardan para toplandığını bildirerek, "Mevzuatımıza göre projesiz, izinsiz ve SPK onaysız şekilde halktan para toplamak yasaktır ve TCK'ya göre suç olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Biz Zafer Partisi olarak bu kirli çarkın karşısındayız. Elimizdeki belgelerin tamamını Cumhuriyet Savcılığımıza teslim ettik" dedi.

Genç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin milletin emaneti kamu kaynaklarının şeffaf, hesap verilebilir ve hukuka uygun şekilde kullanılmasının takipçisi olduğunu söyledi.

Kentteki özel bir hastanenin otopark alanlarına, imar mevzuatına aykırı şekilde kaçak yapı yapıldığını tespit ettiklerini bildiren Genç, ayrıca Giresun'un gündemini meşgul eden "eski FİSKOBİRLİK arazisi üzerine AVM projesi" şeklinde duyurulan projeye ilişkin de açıklama yaptı.

Genç, açılan dava sonucunda proje arazisinin "eğitim alanı" olduğuna hükmedildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Burası mahkeme kararına göre eğitim alanıdır. Buna rağmen Çotanak Yatırım isimli şirket ortada belediye tarafından onaylanmış hiçbir proje veya ruhsat olmadan yatırım hissesi adı altında Giresunlu halktan para toplamıştır. Mevzuatımıza göre projesiz, izinsiz ve SPK onaysız şekilde halktan para toplamak yasaktır ve TCK'ya göre suç olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz."

Konuya ilişkin adli soruşturma bulunduğunu bildiren Genç, "Biz Zafer Partisi olarak bu kirli çarkın karşısındayız. Elimizdeki belgelerin tamamını Cumhuriyet Savcılığımıza teslim ettik. Kurulan bu sistemin derinlemesine incelenmesi için gerekli mercilere ve yargıya başvuruda bulunduk" dedi.

Genç, "Giresun halkının hakkını teslim edene kadar sürecin peşinde olacaklarını" söyledi.

ÖZDAĞ: "ÇOK ÖNEMLİ BİR İDDİA"

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından İl Başkanı Genç'in açıklamalarını yeniden paylaşarak, "Zafer Partisi Giresun İl Başkanımız Ertuğrul Genç çok önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Bazıları Giresun İl Başkanımızdan ve Bulancak İlçe Başkanımızdan çok rahatsız olarak tehditler savuruyormuş. Bilsinler ki, Zafer Partisi Genel Merkezi arkadaşlarımızın arkasındadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ertuğrul Genç, Zafer Partisi, 3. Sayfa, Politika, Giresun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zafer Partisi Giresun Örgütünden Avm Projesine İlişkin Suç Duyurusu: 'Halktan İzinsiz Para Toplanıyor' - Son Dakika

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