Zaferin İçinde Bir Gün Etkinliği - Son Dakika
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Zaferin İçinde Bir Gün Etkinliği

Zaferin İçinde Bir Gün Etkinliği
09.06.2026 09:38
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Öğrenciler, tarihi deneyimleme fırsatı buldu, empati ve iletişim becerilerini geliştirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen "Zaferin İçinde Bir Gün" başlıklı etkinlik, öğrencileri tarihle buluşturan farklı bir öğrenme deneyimine sahne oldu.

Dumlupınar Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından, Öğr. Gör. Öznur Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen etkinliğe üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrenciler, oluşturucu drama yöntemleriyle hazırlanan çeşitli uygulamalarda yer alarak müze ortamını aktif bir öğrenme alanı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca öğrencilerin tarihi farkındalıklarını artırmak, empati kurma becerilerini geliştirmek, iletişim ve iş birliği yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Drama teknikleriyle desteklenen uygulamalarda katılımcılar, tarihi olayları farklı bakış açılarından değerlendirme imkanı bulurken, geçmişte yaşanan olayların insani yönlerini de daha yakından anlama fırsatı elde etti.

Programda ayrıca müzelerin yalnızca tarihi eserlerin sergilendiği alanlar olmadığına dikkat çekildi. Müze ortamlarının deneyim temelli öğrenmeyi destekleyen, öğrencilerin aktif katılımını sağlayan önemli eğitim mekanları olduğu vurgulandı.

Öğrencilerin tarih, kültür ve eğitim arasında bağ kurmalarını sağlayan etkinlik, katılımcıların yaşadıkları deneyimlere ilişkin görüşlerini paylaşmalarıyla sona erdi.

Programın sonunda organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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