"Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" Karabük'te başladı - Son Dakika
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"Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" Karabük'te başladı

23.05.2022 16:26
"Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" Karabük'te başladı

- "Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" Karabük'te başladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç gün boyunca düzenlenecek olan "Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" başladı.

- "Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" Karabük'te başladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç gün boyunca düzenlenecek olan "Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" başladı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "Zanaat, sonradan öğrenilen, sanat ise bir insanın kendi ruhundan kaynayan doğuştan gelen bir özellik. Sanat ile zanaatın farkı buymuş bunu da öğrenmiş olduk" dedi.

Sempozyuma katılan dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi, Öğretim Görevlisi Dilek Çelik ile çok önceden tanıştığını, onun sayesinde deri işlemeciliği ile tanıştığını, amatör de olsa deri üzerinde çalışmaları olduğunu kaydetti.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Eser Bayramoğlu ise ata mesleklerinin daha iyi tanıtılabildiğinde ve korunabildiğinde Türkiye'nin daha da iyi tanıtılacağını söyledi.

Bayramoğlu, Genelde turistler Türkiye'ye gelirken genel olarak altın, halı ve deri almak gibi amaçları oluyor. Bu anlamda iyiyiz ve dünyaca bilinen gerçek. Bizim çok güzel kültürel mirasımız var. Safranbolu inanılmaz bir konumda. Dünyanın birçok ülkesine gittim ama burada çok zengin kültürel mirasımızı da deri işlenmesinde uygulamaya geçirebiliriz. Türkiye'de dericilik konusunda gerçekten çok iyi bir konumdayız. Bizim sorunumuz tanıtımımızın yetersiz olmasıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinden oluşan koro ile devam eden etkinlik sonrası moderatörlüğünü Öğr. Gör. Dilek Çelik'in yaptığı panelde deri ustaları İsmail Sarıtunç ve Mehmet Yıldırım, yemeni ustası Erhan Başkaya, semer ustası Bahri Özdemir ile kunduracı İsmail Ulukaya katılımcılara deneyimlerini aktardı.

Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı Karabük'te başladı
Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı Karabük'te başladı
Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı Karabük'te başladı
Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı Karabük'te başladı

YORUMLAR
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Karabük'teki sempozyumda deri, 'zanaat, sanat ve tasarım dili'nde ele alınacak Karabük'teki sempozyumda deri, 'zanaat, sanat ve tasarım dili'nde ele alınacak Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti Karabük Lezzet Şenlikleri yemek yarışması ile devam etti
Kaynak: İHA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Refik Polat, Safranbolu, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı' Karabük'te başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Deri Sempozyumu ve Çalıştayı" Karabük'te başladı - Son Dakika
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