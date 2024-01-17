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ZBEÜ Rektörü İbni Sina Kampüsünde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü İbni Sina Kampüsünde İncelemelerde Bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbni Sina Kampüsünde birimleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sağlık kampüsünde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Özölçer, yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulundu.

ZBEÜ Rektörü İbni Sina Kampüsünde İncelemelerde Bulundu
17.01.2024 - 18:19,  Güncelleme: 18:23
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İbni Sina Kampüsünde ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, birimleri ziyaret ederek incelemeler yapmaya devam ediyor. Rektör Özölçer, bu çerçevede İbni Sina kampüsünde incelemelerde bulundu. Ziyarette Rektör Özölçer'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Eyüp Yılmaz eşlik etti.

Özölçer, Sağlık kampüsünde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yapılması planlanan faaliyetler hakkında istişarede bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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