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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti. Ziyarette faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş\'i ziyaret etti
23.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:32
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyarette ZBEÜ Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Tapdık Terzioğlu ve Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, Rektör Özölçer'e yaptıkları faaliyetlerden bahsetti. Rektör Özölçer ise misafirperverliğinden dolayı Keleş'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti - Son Dakika
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