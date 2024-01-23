ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş\'i ziyaret etti

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'i ziyaret etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyarette ZBEÜ Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Tapdık Terzioğlu ve Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keleş, Rektör Özölçer'e yaptıkları faaliyetlerden bahsetti. Rektör Özölçer ise misafirperverliğinden dolayı Keleş'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK