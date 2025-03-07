Zeki Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Zeki Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi

Zeki Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi

Hasankadı'nın 20 yıl Belediye Başkanlığını yapmış Zeki Erdoğan, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı cenaze töreninde, Erdoğan'ın hizmetleri anıldı ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

07.03.2025 15:02  Güncelleme: 15:08
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Hasankadı Beldesi'nde 20 yıl başkanlık yapan Zeki Erdoğan'ın cenaze törenine katıldı.

Hasankadı Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Zeki Erdoğan (66) geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1999-2019 yılları arasında Hasankadı Belediye Başkanı olarak görev yapan Zeki Erdoğan için belediye binası önünde tören düzenlendi. Burada konuşan mevcut Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, "Onun tecrübelerinden aldığımız bilgi ve beceri ile şu anda bizler onun bayrağını taşıyor ve Hasankadı'ya hizmet ediyoruz. Hasankadılı hemşehrilerime ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. 20 yıllık belediye başkanlığını burada hizmetleriyle anıyoruz. Zeki ağabeyimiz için buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi. Törenin ardından cenaze Hasankadı Merkez Camii'nde getirildi. Burada öğleyi müteakip kılınan cenaze namazına; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bakan Tunç Erdoğan ailesine taziye dileklerini iletirken Bartın Müftüsü Ömer Keskin tarafından kıldırılan cenaze töreninin ardından Erdoğan'ın cenazesi Hasankadı beldesinde aile mezarlığına defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeki Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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