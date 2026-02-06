Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz : "Zeydan Başkanımızın Tahliyesine Gerçekten Çok Sevindik"

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Zeydan Başkan gibi masum başkanlarımızın sekiz ay sonra tahliye olması gerçekten çok mutlu etti" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün tahliye edildi. Karalar'ın tahliyesine ilişkin konuşan Bilecik'in Bayırköy Beldesi Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli Zeydan Başkanımızın tahliyesine gerçekten çok sevindik. Hukuksuz yargılamaların sonucunda gerçek suçluların dışarıda olduğu ama Zeydan Başkan gibi masum başkanlarımızın sekiz ay sonra tahliye olması gerçekten çok mutlu etti. Öncelikle Adana halkı ve sevenleri için çok mutlu olduk. Zeydan Başkanımız tahliye olduğu ilk gün Adanalılar ile buluşmaya gitti. Hepsi için mutluluklar diliyorum, tahliyesi hayırlı uğurlu olsun."