Zihinsel Engelli Depremzede Meltem\'in Gelinlik Giyme Hayali Gerçekleşti

Yerel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zihinsel ve bedensel engelli 38 yaşındaki depremzede Meltem Yılmaz'ın "gelinlik giyme" hayali temsili düğünle gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde evleri yıkılan 6 nüfuslu Yılmaz ailesi, son bir yıldır Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşıyor. Doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan 38 yaşındaki Meltem Yılmaz, kendisini ziyaret eden Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz'a gelinlik giyme hayalini anlattı. Bunun üzerine Yahşihan Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan temsili düğünle Meltem'in "gelinlik giyme" hayalini gerçekleştirdi. 12 yaşındaki Batuhan ablasının gelinlik kuşağını bağlarken duygusal anlar yaşandı. Beyaz gelinlik içinde davetlilerle birlikte oynayan Meltem'in mutluluğu ise gözlerine yansıdı. Temsili düğünde takı ve kına merasimi de yapıldı. Telefonda görüntülü olarak Meltem ile görüşen annesi duygulu anlar yaşadı. Meltem'in eline kına yakan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Halil Öztürk ve Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Meltem'e ardından altın taktı. Milletvekili Öztürk, hediye olarak da Meltem'e tekerlekli sandalye sözü verdi.

Meltem'in kardeşi Merve Yılmaz (35), depremlerde Kahramanmaraş'ta kirada oturdukları evlerinin yıkılmasının ardından Yahşihan ilçesine yerleştiklerini söyledi. Bir süre öğrenci yurdunda kaldıktan sonra kiralık eve çıktıklarını anlatan Yılmaz, kardeşinin gelinlik giyme hayalinin gerçek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Depremde evim yıkıldı. Annem de kiradaydı. O yüzden buraya geldik, yurtta kaldık. Yurttan çıktık, buradan da ev tuttuk. Öyle geçiniyoruz. Sürekli gelinlik diyordu. Sağ olsun başkanımızın eşi geldi evimize. Sağ olsun ablamın hayalini gerçekleştirdi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Meltem'in hayalinin gerçek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Milletvekili Halil Öztürk, "Depremzede olarak ilçemiz Yahşihan'a yerleşen Meltem, belediye başkanımızın ev ziyaretlerinde kendisinin hayalinin bir gelinlik giymek olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine de böyle bir etkinlik tertip ediliyor. Temsili olarak yapılan düğünde de Meltem'in hayali gerçek oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum" diye konuştu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise, "Meltem kardeşimiz Kahramanmaraş'tan geldi. Ev ziyaretinde hayalinin gelinlik giymek olduğunu söyledi. Bizde hayalini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirelim dedik. Temsili de olsa düğün organizasyonu yaptık. Kadın Aile Müdürlüğümüz ve kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyor, buradan başta eşim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE