Ziraat Fakültesi FAO toplantısına katıldı - Son Dakika
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Ziraat Fakültesi FAO toplantısına katıldı

30.03.2022 09:17
Ziraat Fakültesi FAO toplantısına katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütücülüğü yapılan FISHCap Projesi çerçevesinde düzenlenen "Aquaculture Value Chain Actor's Practices of Post-Harvest Management" isimli, çalıştayda, ders verdi.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yürütücülüğü yapılan FISHCap Projesi çerçevesinde düzenlenen "Aquaculture Value Chain Actor's Practices of Post-Harvest Management" isimli, çalıştayda, ders verdi.

Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'den katılımcıların olduğu çalıştayda, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çoban, katılımcı ülkelerin temsilcilerine 2 ayrı oturumda ders verdi.

2022 senesinin FAO tarafından "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı (IYAFA2022)" olması sebebiyle, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'nın ve birçok bürokratın katıldığı lansman toplantısına, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ali Kaptan ve Su Ürünleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Çoban katıldı. - AYDIN

Ziraat Fakültesi FAO toplantısına katıldı
Ziraat Fakültesi FAO toplantısına katıldı
Ziraat Fakültesi FAO toplantısına katıldı
Ziraat Fakültesi FAO toplantısına katıldı
Ziraat Fakültesi FAO toplantısına katıldı

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Gıda Ve Tarım Örgütü, Ziraat Fakültesi, Münir Karaloğlu, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ziraat Fakültesi FAO toplantısına katıldı - Son Dakika


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