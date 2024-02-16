Ziraat Mühendisi: Çiftçileri denetlenmemiş tohum kullanmamaları konusunda uyarıyorum

Ziraat Mühendisi Rasim Yılmaz, çiftçileri kalite ve verim kaybı yaşamamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmemiş tohum kullanmaları konusunda uyardı.
Sertifikalı tohumun çiftçinin verimini arttırdığını söyleyen Yılmaz, üreticilerin verim ve kaliteli ürün elde etmesi için dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Yılmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmemiş, hiçbir kontrolden geçmemiş ve tohumluk vasfı taşımayan ürünler, çiftçilerimize tohum adı altında satılıyor. Çimlenme garantisi olmayan, içerisinde başta yabancı ot tohumları olmak üzere farklı tür ve çeşit tohumlar bulunan, doğru ilaçlarla ilaçlanmadığı için hastalık ve zararlılara karşı dayanıksız, tohum denmeyecek özellikteki bu sözde tohumlar ekiliyor. Sonuçta üretici hem verim ve hem de özellikle kalite yönünden büyük kayıplar yaşıyor, ülke ekonomisi zarara uğruyor" dedi.
"Verim kaybı yaşamamak için tohuma dikkat edin"
Çiftçilerin verim ve kalite kaybı yaşamamak için ekim zamanında aldıkları tohuma dikkat etmeleri ve sertifikalı tohum kullanmaya özen göstermeleri gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Sertifikalı tohum yüksek verimin garantisi demektir. Sertifikalı tohum Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından verilir. İçerisinde yabancı ot tohumları olmayan, yeni üretilmiş, üzerinde yılı yazan, türüne göre ekeceğiniz bitkinin garantisini veren tohum, çiftçi arkadaşların dikkat etmesi gereken en önemli konudur. İlimizde patates, fasulye, buğday, arpa, mısır, yonca, pancar üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. Patateste, buğdayda, mısırda sertifikalı tohumluk kullanımı son derece önemlidir. Üreticilerimizin kalite ve verim kaybı yaşamaması için ne olduğu belli olmayan çuvallarda satılan tohumları, yırtık, üzerinde sertifikası olmayan, kazınmış, kalemle boyanmış, tarihi geçmiş tohumları kullanmamaları, tanımadıkları bayilerden tohum almamaları çok daha önemli" diye konuştu. - NİĞDE
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