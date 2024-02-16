Ziraat Mühendisi: Çiftçileri denetlenmemiş tohum kullanmamaları konusunda uyarıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ziraat Mühendisi: Çiftçileri denetlenmemiş tohum kullanmamaları konusunda uyarıyorum

Ziraat Mühendisi: Çiftçileri denetlenmemiş tohum kullanmamaları konusunda uyarıyorum

Ziraat Mühendisi Rasim Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmemiş tohum kullanmamaları konusunda çiftçileri uyardı. Sertifikalı tohumun çiftçinin verimini arttırdığını belirten Yılmaz, çiftçilerin verim ve kalite kaybı yaşamamak için sertifikalı tohum kullanmaları gerektiğini vurguladı.

16.02.2024 11:42  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Mühendisi Rasim Yılmaz, çiftçileri kalite ve verim kaybı yaşamamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmemiş tohum kullanmaları konusunda uyardı.

Sertifikalı tohumun çiftçinin verimini arttırdığını söyleyen Yılmaz, üreticilerin verim ve kaliteli ürün elde etmesi için dikkat edilmesi gerekenlere değindi. Yılmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenmemiş, hiçbir kontrolden geçmemiş ve tohumluk vasfı taşımayan ürünler, çiftçilerimize tohum adı altında satılıyor. Çimlenme garantisi olmayan, içerisinde başta yabancı ot tohumları olmak üzere farklı tür ve çeşit tohumlar bulunan, doğru ilaçlarla ilaçlanmadığı için hastalık ve zararlılara karşı dayanıksız, tohum denmeyecek özellikteki bu sözde tohumlar ekiliyor. Sonuçta üretici hem verim ve hem de özellikle kalite yönünden büyük kayıplar yaşıyor, ülke ekonomisi zarara uğruyor" dedi.

"Verim kaybı yaşamamak için tohuma dikkat edin"

Çiftçilerin verim ve kalite kaybı yaşamamak için ekim zamanında aldıkları tohuma dikkat etmeleri ve sertifikalı tohum kullanmaya özen göstermeleri gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Sertifikalı tohum yüksek verimin garantisi demektir. Sertifikalı tohum Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından verilir. İçerisinde yabancı ot tohumları olmayan, yeni üretilmiş, üzerinde yılı yazan, türüne göre ekeceğiniz bitkinin garantisini veren tohum, çiftçi arkadaşların dikkat etmesi gereken en önemli konudur. İlimizde patates, fasulye, buğday, arpa, mısır, yonca, pancar üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. Patateste, buğdayda, mısırda sertifikalı tohumluk kullanımı son derece önemlidir. Üreticilerimizin kalite ve verim kaybı yaşamaması için ne olduğu belli olmayan çuvallarda satılan tohumları, yırtık, üzerinde sertifikası olmayan, kazınmış, kalemle boyanmış, tarihi geçmiş tohumları kullanmamaları, tanımadıkları bayilerden tohum almamaları çok daha önemli" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Rasim Yılmaz, Üretim, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ziraat Mühendisi: Çiftçileri denetlenmemiş tohum kullanmamaları konusunda uyarıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Makine ihracatı ocakta yüzde 2.6 geriledi
    13:07 Makine ihracatı ocakta yüzde 2.6 geriledi

    Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.

  • Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır
    12:16 Acun'un program yaptırdığı isim Cübbeli'yi küplere bindirdi: Ahirette karşına ceza olarak çıkacaktır

    Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.

  • Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 164.4 milyar dolara yükseldi
    12:02 Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 164.4 milyar dolara yükseldi

    Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.

  • İzmir'de yapılan yerel seçim anketinin sonuçları açıklandı
    12:02 İzmir'de yapılan yerel seçim anketinin sonuçları açıklandı

    ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.

  • Erzincan'daki altın madeninde göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları devam ediyor
    11:42 Erzincan'daki altın madeninde göçük altında kalan işçilerin kurtarma çalışmaları devam ediyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz
    11:32 Belediyelerde çalışan mimar ve mühendisler: Hükümetten kadro bekliyoruz

    Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.

  • Erzincan İliç'te toprak altında kalanların isimleri belli oldu
    11:18 Erzincan İliç'te toprak altında kalanların isimleri belli oldu

    Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer aileleri sürekli bilgilendiriyor ve dayanışma içinde bu zor zamanları aşacaklarını belirtiyor.

  • Dolarda yeni zirve! İşte kurdaki son durum
    11:17 Dolarda yeni zirve! İşte kurdaki son durum

    Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 13:14:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Mühendisi: Çiftçileri denetlenmemiş tohum kullanmamaları konusunda uyarıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement