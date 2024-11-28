Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anma Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anma Sempozyumu Düzenlendi

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anma Sempozyumu Düzenlendi

Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun vefatının 50. yılında Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, bilim insanları onun hayatı ve eserleri hakkında konuştu.

28.11.2024 09:27  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk düşünce tarihine önemli izler bırakan Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, vefatının 50. Yılında Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) düzenlenen sempozyumla anıldı.

ETÜ, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Gelişim Erzurum Dergisi iş birliği ile Sosyolog, akademisyen ve fikir adamı Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nu anmak, hayatını, eserlerini ve düşünce yapısını konuşmak amacıyla "Vefatının 50. Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Sempozyumu" düzenlendi.

ETÜ ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma ETÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim, Ürkmez, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Gelişim Erzurum Dergisi İmtiyaz Sahibi Lokman Lokmacı ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Sempozyumun açılış programında konuşan Dekan Akbulut Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun memleket kalkınması yolunda oldukça değerli çalışmalara imza attığına dikkat çekerek, sempozyumunun bir vefa örneği olarak düzenlendiğini dile getirdi.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun oğlu Müzisyen Emin Fındıkoğlu'nun konuşmasıyla devam eden sempozyumda farklı üniversitelerden bilim insanları Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve düşünceleri hakkında bildiriler sundu.

Çok sayıda akademisyen, davetli ve öğrenci tarafından ilgiyle takip edilen sempozyumda, Erzurum'un yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun hayatı ve eserleri, ilmi şahsiyeti, sosyolojisi, metodolojisi, felsefi ve edebi düşünceleri, teşkilatçılığı, bölgesel ve ulusal kalkınma yolunda hizmetleri, kültür, dil, eğitim ve milliyet meselesi üzerine düşünceleri, memleket sevgisi, doğu gözlemleri ve intibaları ile Erzurum hatıralarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Kültür Sanat, erzurum, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anma Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
07:22 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız
06:51 Türkiye’yi sarsan ’’sahte dolar’’ skandalı büyüyor Türkiye'yi sarsan ''sahte dolar'' skandalı büyüyor
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri: Sorunu kendimizde arayacağız
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:36 Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu Kayıp çiftçi, 7 metrelik piton yılanın karnında bulundu
14:31 Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var Fenerbahçe, Slavia Prag kadrosunda tam 5 eksik var
14:30 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı 52 yaşındaki Sofia Vergara sırrını açıkladı
14:24 Sosyal medyanın ’’cesur’’ ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap Sosyal medyanın ''cesur'' ikizlerinden olumsuz eleştirilere cevap
14:10 Erdoğan Bayraktar’dan kentsel dönüşüm çağrısı Erdoğan Bayraktar'dan kentsel dönüşüm çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 10:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Anma Sempozyumu Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.