Zonguldak Adliyesinde Şehit Savcı Selim Kiraz anısına kan bağışı - Son Dakika
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Zonguldak Adliyesinde Şehit Savcı Selim Kiraz anısına kan bağışı

22.03.2022 13:17
Zonguldak Adliyesinde Şehit Savcı Selim Kiraz anısına kan bağışı

Zonguldak Adliyesi Şehit Savcı için kan verdiZonguldak Adliyesi'nde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak Adliyesi Şehit Savcı için kan verdi

Zonguldak Adliyesi'nde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Zonguldak Adliyesi'nde, 31 Mart 2015 yılında görevi başında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen kan bağışına yoğun katılım dikkat çekti. Kızılay Zonguldak Şubesi koordinesinde, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanlığı, Zonguldak İdaresi Mahkemesi Başkanlığı ve Zonguldak Baro Başkanlığı tarafından Zonguldak Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Sabah erken saatlerde başlayan kampanya kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim, Alan, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur ve Baro Başkanı Türker Kapkaç kan verdi.

"Şehitler can verdi, sen kan ver" sloganıyla hayata geçirilen kan bağışı kampanyasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönüllerin akınına uğrayan Zonguldak Adliyesi, yine güzel bir projeye imza attı. Kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yapan Zonguldak Adliyesi, önümüzdeki günlerde ihtiyaç halinde tekrar kan vermeye hazır olduğunu gösterdi.

Zonguldak Adliyesi giriş katında gün boyu devam eden kan bağışı kampanyasında görevli Hakimler, Cumhuriyet Savcıları, Avukatlar, adliye personeli ve adliyeye işlemleri için gelen vatandaşlar da kan verdi. - ZONGULDAK

Zonguldak Adliyesinde Şehit Savcı Selim Kiraz anısına kan bağışı
Zonguldak Adliyesinde Şehit Savcı Selim Kiraz anısına kan bağışı
Zonguldak Adliyesinde Şehit Savcı Selim Kiraz anısına kan bağışı

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Kan Bağışı, Zonguldak, Savcı, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak Adliyesinde Şehit Savcı Selim Kiraz anısına kan bağışı - Son Dakika


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