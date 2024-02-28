Zonguldak Belediyesi İşçilerine Ara Zam Verdi

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Zonguldak Belediyesi, belediye işçilerine ara zam verdi.

Zonguldak Belediyesi ve Belediye İş Sendikası tarafından ara zam toplantısı yapıldı. Toplantıya Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Belediye İş Sendikası Başkanı Osman Karataş katıldı. Toplantı sonrasında Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Belediye İş Sendikası Başkanı Osman Karataş belediye binası önüne gelerek meşaleler yandı. Büyük coşkunun yaşandığı daire önünde zam haberini Ömer Selim Alan verdi.

Başkan Alan, "Günlük bin 125 TL olarak belirlendi. Hayırlı uğurlu olsun. Sizler ne kadar çok çalışırsanız ben sizden daha fazla çalışacağım" diyerek müjdeyi verdi. - ZONGULDAK