Zonguldak Çaycuma\'da 19 Eylül Gaziler Günü için Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen program, çelenklerin sunulmasıyla başladı. Törene Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Bando Albay Serkan Karakuş, gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Şeyhoğlu Muhtarı ve Muharip Gaziler Derneği Çaycuma Temsilcisi Muhittin Demirsoy yaptı.

Demirsoy, 19 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı verildiğini belirterek, gazilerin ülke için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Program, törenin ardından sona erdi.