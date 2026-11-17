Zonguldak Ereğli'de öğretmen Faruk Gül iki gündür verdiği yaşam savaşını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki Faruk Gül, 15 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. İki gündür yoğun bakımda tedavi gören Gül'ün cenazesi bugün Sücüllü köyünde toprağa verilecek.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 32 yaşındaki öğretmen Faruk Gül, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gül'ün cenazesi bugün Sücüllü köyünde defnedilecek.
İlçede Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Faruk Gül, 15 Kasım'da geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, 32 yaşındaki Gül'ün vefat haberini duyurdu.
Faruk Gül'ün cenazesi, ikindi namazını müteakip Sücüllü köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: İHA
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