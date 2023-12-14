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Zonguldak Evrensel Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Zonguldak Evrensel Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti

Zonguldak Evrensel Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti. Rektör Özölçer, konuklarıyla sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zonguldak Evrensel Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı ZBEÜ Rektörü\'nü ziyaret etti
14.12.2023 - 11:32,  Güncelleme: 11:33
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Zonguldak Evrensel Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Yaman ve yönetim kurulu üyeleri ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Evrensel Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Yaman ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, konuklarıyla bir süre sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konukları ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Zonguldak Evrensel Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Evrensel Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitim Derneği Başkanı ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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