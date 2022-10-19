Zonguldak haber: Kdz. Ereğli'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bugün sabah tören düzenlendi. İlçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarının katılım sağladığı törende, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kdz Ereğli İlçe Emniyet müdürü Hasan Ünlü, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Ali Akça ve daire müdürleri yer aldı.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkan vekili Ali Kocatürk tarafından çelenk sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkan vekili Ali Kocatürk, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Muhtarların demokraside önemli rol oynadığına vurgu yapan Kocatürk, Ereğli'de 137 muhtarın görev yaptığını ifade etti. Muhtar Kocatürk konuşmasında şunları söyledi: "Muhtarlar mahallesinde ve köyünde devletin gözü, kulağı, eli, ayağıdır. Bizler mevcut yapı içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapmak durumundayız. Örnek muhtar olmak durumundayız. Örnek muhtar, halkının sorunlarını ilgili makamlara götüren ve çözen muhtardır." - ZONGULDAK