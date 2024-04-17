Zonguldak'ın Gülüç Beldesi'nde Belediye Başkanı'na saldırı iddiası doğrulanmadı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Gülüç Beldesi'nde Belediye Başkanı'na saldırı iddiası doğrulanmadı

Zonguldak\'ın Gülüç Beldesi\'nde Belediye Başkanı\'na saldırı iddiası doğrulanmadı

Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a yönelik bir kafede saldırı girişimi iddiası doğrulanmadı. Olayın taraflarından yapılan açıklamalarda sadece sözlü tartışma olduğu belirtildi.

17.04.2024 14:59  Güncelleme: 15:02
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Zonguldak'ın Gülüç beldesinde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a yönelik bir kafede saldırı girişimi ile ilgili taraflardan açıklama geldi. Olayın taraflarından Mevlüt Erol, "Saldırı olmadı, sadece sözlü tartışma oldu. Belediye başkanımızla arkadaşlığımız devam ediyor" dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a yönelik saldırı girişimi ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler iki taraftan da doğrulanmadı. Olaya karışanlardan Gülüç Beldesi sakinlerinden Mevlüt Erol, basında yer aldığı gibi belediye başkanını vurma yada silah ateşlenmesi gibi bir durumun yaşanmadığını söyledi. Belediye Başkanı Demirtaş ile hiçbir husumetinin bulunmadığını ve arkadaşlıklarının devam ettiğini belirten Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşamki olaylarda Gülüç Belediye Başkanımızla herhangi bir kavga, vurma, dövüş olmamıştır. Sadece aramızda sözlü tartışma olmuştur. Kendisinin bana yada benim kendisine vurma gibi bir durumumuz olmamıştır. Polis memurları geldi ve sonlandı. Başkanımızla hiçbir şekilde husumetimiz yoktur. Biz zaten birbirimizi tanıyoruz. Bir birimizle de husumetimiz yoktur. Belediye başkanımızın yanına gittik, sadece yanlış anlaşılma oldu. Sadece tartışmamız oldu. Dün akşam medyada 'Yok silah attı, şöyle oldu, böyle' şeklindeki haberle kesinlikle doğru değil. Belediye başkanımızla görüşmemiz, arkadaşlığımız halen devam ediyor" dedi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş da kendisine yönelik fiili bir saldırının olmadığını, sadece sözlü tartışma yaşandığını belirterek saldırıya uğrayan yada yaralanan hiç kimsenin bulunmadığını söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ın Gülüç Beldesi'nde Belediye Başkanı'na saldırı iddiası doğrulanmadı - Son Dakika

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