Zonguldak\'ta Asayiş Toplantısı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı.
Toplantıda, il genelinde yürütülen asayiş hizmetleri, güvenlik tedbirleri ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Kent genelindeki mevcut güvenlik uygulamaları değerlendirilirken, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK
