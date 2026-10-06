Zonguldak’ta Çaydeğirmeni Jandarma Karakolu yeni hizmet binası törenle açıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yapımı tamamlanan Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binası törenle açıldı.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yapımı tamamlanan Çaydeğirmeni Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı, Gökçebey Kaymakamı Ruveyda Kahraman Şıktaş, il ve ilçe protokolü, jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, "Karakol hizmet binasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip Çaydeğirmeni beldesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde 23 Temmuz 2025 tarihinde karakol inşaatına başlanmış, 21 Eylül 2026 tarihinde yeni hizmet binasına taşınılarak emniyet ve asayiş hizmetine buradan yürütülmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesini kesen Vali Hacıbektaşoğlu ise, "İnşallah on yıllarca bu yapı da hizmet vererek vatandaşımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz 24 saat her zaman ayakta olacak. Kamu düzeni için vatandaşlarımızın rahat uyuması, evlatlarımızın geleceği için Allah kaza ve belalardan korusun. Tüm jandarma teşkilatımızı ve tüm kolluk kuvvetimizi Allah devletimizi daim eylesin. Milletimizi, devletimizi var etsin. Darda bırakmasın, hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından binada incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, karakolun birimlerini gezerek fiziki imkanlar, hizmet kapasitesi ve yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yeni hizmet binasının personelin görevlerini daha uygun şartlarda sürdürmesine ve vatandaşlara sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına imkan sağlayacağını belirten Hacıbektaşoğlu, incelemelerinin ardından ziyaret ve denetim defterini imzaladı.

Hacıbektaşoğlu, jandarmanın vatandaşın huzur ve güvenliğinin korunmasındaki rolüne değinerek yeni binanın Çaydeğirmeni ve çevresindeki güvenlik hizmetlerine katkı sağlayacağını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, jandarma personeline görevlerinde başarı dileyerek yeni hizmet binasının Çaydeğirmeni, Devrek ve Jandarma Teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.