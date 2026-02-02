Emekli zabıta komiseri dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediyesinde yıllarca Zabıta Komiserliği görevini yürüttükten sonra emekli olan Mehmet Ballı(73) geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Ballı Devrek Merkez İbrahim Ağa Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Cenaze de Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ve çok sayıda seveni hazır bulunurken, merhum Ballı gözyaşları içerisinde Başlarkadı Köyü Budaklar Mahallesi Aile Kabristanında toprağa verildi. - ZONGULDAK