Zonguldak'ta GSB Gençlik Yaz Kulübü kapanış şenliği stadyumda yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta GSB Gençlik Yaz Kulübü kapanış şenliği stadyumda yapıldı

Zonguldak\'ta GSB Gençlik Yaz Kulübü kapanış şenliği stadyumda yapıldı
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Zonguldak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü Kapanış Şenliği, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Şenlikte halk oyunları, drone ve uçak gösterileri ile sportif etkinlikler yapıldı, gençler yaz dönemini coşkuyla tamamladı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri tarafından merkez ve ilçe gençlik merkezlerinin katılımıyla düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü Kapanış Şenliği, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yaz tatillerini verimli, eğlenceli ve gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen Gençlik Yaz Kulüpleri'nin kapanış programında çok sayıda etkinlik düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Gençlik Merkezi Lideri Şendoğan Uyar, yaz boyunca gençlerin farklı alanlarda birçok etkinlikle buluşturulduğunu söyledi. Uyar, "Zonguldak merkez ve ilçelerimizde bulunan gençlik merkezlerimizde yaz boyunca gençlerimizi spordan sanata, kültürden teknolojiye, akıl ve zeka oyunlarından gönüllülük faaliyetlerine kadar birçok farklı etkinlikle buluşturduk. Gençlerimiz bu süreçte hem yeni beceriler kazandı hem yeni arkadaşlıklar kurdu hem de paylaşmanın, birlikte üretmenin ve takım olmanın güzelliğini yaşadı" dedi.

"Güzel bir dönemi coşkulu bir şenlikle tamamlıyoruz"

İlin farklı noktalarındaki gençlik merkezlerinden gelen gençlerle yaz dönemini şenlikle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uyar, "Programımız kapsamında halk oyunları gösterilerinden simülasyon ve dron etkinliklerine, uçak gösterisinden müzik dinletisine, sportif ve serbest etkinliklere kadar birbirinden renkli çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Uyar, Gençlik Yaz Kulüplerinin gerçekleştirilmesinde emeği geçen yöneticilere, gençlik merkezi müdürlerine, gençlik çalışanlarına, antrenörlere, eğitmenlere ve gönüllülere teşekkür etti. Şenlik kapsamında halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi, simülasyon ve drone gösterileri, uçak gösterisi ile sportif ve serbest etkinlik oyunları gerçekleştirildi.

Programa Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Metin Vural, Kurum Müdüleri, sporcular, öğrenciler ve aileleri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan program, toplu fotoğraf çekimi ve ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta GSB Gençlik Yaz Kulübü kapanış şenliği stadyumda yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta GSB Gençlik Yaz Kulübü kapanış şenliği stadyumda yapıldı - Son Dakika
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