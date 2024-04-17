Zonguldak'ta İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimini AK Partili Necdet Karaveli kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimini AK Partili Necdet Karaveli kazandı

Zonguldak\'ta İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimini AK Partili Necdet Karaveli kazandı

Zonguldak İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde AK Parti adayı Necdet Karaveli, 17 oy alarak başkan seçildi. CHP adayı Hasan Tülübaş ise 15 oyda kaldı. Bir CHP üyesinin AK Parti adayına oy verdiği belirtildi.

17.04.2024 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimini AK Partili Necdet Karaveli kazandı.

Zonguldak İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi bugün yapıldı. Seçimlerde AK Parti'den önceki dönem meclis Başkanı Necdet Karaveli, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise Hasan Tülübaş aday oldu. Necdet Karaveli aldığı 17 oyla başkan seçildi. CHP'nin başkan adayı Hasan Tülübaş 15 oyda kaldı. CHP'li 16 üyesinden bir üyesinin AK Partili Necdet Karaveli'ye başkanlık için oy verdiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, AK Parti, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimini AK Partili Necdet Karaveli kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:43:37. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimini AK Partili Necdet Karaveli kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement