Zonguldak'ta jandarma ekipleri hemzemin geçitlerde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, sorumluluk sahasında bulunan demiryolu ağı üzerindeki hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaları ve kural ihlallerini önlemek, kazaları en aza indirmek maksadıyla hemzemin geçitlerde sürücülere ve geçit görevlilerine bilgilendirmeler yapılarak uygulamalı denetim ve kontroller yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk sahamızda bulunan hemzemin geçitlerde kontrol ve denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - ZONGULDAK