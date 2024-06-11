Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesi denetimler hız kazandı

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Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde denetim yapıldı.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde denetimlerine hız verdi. Ekipler bugün öğlen saatlerinde tatlı ve unlu mamul satışı yapan işletmelere denetim yaptı. Yapılan denetimlerle birlikte tüketicinin sağlığının korunması ve hijyen ve tüketiciye güvenli gıda sağlanması hedefleniyor. - ZONGULDAK