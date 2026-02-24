Zonguldak\'ta \'Maarifin Kalbinde Ramazan\' Etkinliği

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" programına katıldı.

Program, öğrencilerin davulcu eşliğinde Ramazan manileriyle karşılanmasıyla başladı. Sahne bölümünde Nasreddin Hoca öğrencilerle buluşarak hikayeler anlattı ve soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Hep birlikte söylenen Ramazan şarkıları programa coşku kattı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler atölye çalışmalarına katıldı. Ramazan feneri yapım atölyesinde fenerlerini hazırlayan öğrenciler ardından iyilik köşelerinde duygu ve dileklerini kaleme aldı. Paylaşma, yardımlaşma ve iyilik temalı mesajlar etkinliğe anlam kattı. Boyama ve deneyim alanlarında gerçekleştirilen etkinlikler de öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve hediye paketlerinin dağıtılmasıyla sona erdi. Etkinlik, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve iyilik ruhunu öğrencilerle buluşturdu. - ZONGULDAK