Zonguldak\'ta Temsili Asker Uğurlama Konvoyu

Zonguldak'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel bireyler için düzenlenen temsili asker uğurlama konvoyu, duygusal anlara sahne oldu.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan bireylerin hayalini kurdukları askerlik görevi, sembolik de olsa gerçek oldu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, temsili askerlik töreni öncesinde şehir merkezinde asker uğurlama konvoyu yapıldı. Türk bayraklarıyla süslenen araçlar, siren sesleri eşliğinde şehirde kortej oluşturdu. Engelli bireyler askerlik coşkusunu gururla yaşadı.

Konvoy boyunca araçlardan el sallayan temsili askerler, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Ailelerin de duygusal anlar yaşadığı törende, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı gösterdi. Etkinliğe katılanlar, bu anlamlı konvoyun özel bireylerin hayatında önemli bir yer edindiğini ifade etti. Asker olma hayali kuran bireyler, bu sembolik görev sayesinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, "Bu özel günde, engelli bireylerimizin hayalini kurdukları askerlik görevine sembolik de olsa adım atmalarını sağlayan bu konvoy, sadece bir tören değil; aynı zamanda herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum ideali için atılmış anlamlıbiradımdır" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK