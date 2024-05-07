Zonguldak\'ta Ticari Taksi Sokak Köpeğine Çarptı, Hayırseverler Yardıma Yetişti

Yerel

Zonguldak'ta ticari taksinin çarparak uyluk kemiğinin çıkmasına sebep olduğu sokak köpeğinin imdadına hayır severler yetişti. Köpeğin acı çekerek aracın altından çıktığını anlatan hayvan sever Zerrin Çeliktaş, sürücünün köpeğe yardım etmek yerine müşterisini almaya gittiğini anlattı.

Geçen Cuma günü İncivez Mahallesi Bahar Sokak'ta plakası ve ismi öğrenilemeyen ticari taksi sürücüsü sokak köpeğine çarptı. Köpeğin acı çekerek aracın altından çıkmaya çalıştığını gören hayır sever Zerrin Çeliktaş, köpeğin yanına gitti.

Taksi sürücüsünden yardım isteyen Çeliktaş, sürücünün aracının tamponunu düzeltip müşterisini almaya gittiğini anlattı. Yakınları vasıtasıyla ekipleri olay yerine çağıran Zerrin Çeliktaş, yaralı köpeği Zonguldak Veteriner Kliniği'ne getirdi.

Röntgen filminde uyluk kemiği yerinden çıktığı tespit edilen ve ismi "Şans" konulan köpek ameliyatın ardından ayağa kalkıp yürümeye başladı. Fizik tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşması hedeflenen köpeği her gün ziyarete gelen Çeliktaş, taksi sürücüsü hakkında polise giderek şikayetçi olduğunu söyledi.

"Köpeği bırakıp müşterisini almaya gitti"

Taksi sürücüsünün köpeğe çarptıktan sonra bağırarak tamponunu düzeltmeye çalıştığını ardından da müşterisini almaya gittiğini söyleyen Çeliktaş şöyle dedi:

"Köpek tamponun altına giriyor. Taksi şoförü o anda durdu. Köpek acı çekerek oradan çıktı. Taksi şoförüne 'Yardım edelim' dememe rağmen bağırarak tamponu düzeltip 'onun hiçbir şeyi yok olan benim arabama oldu' dedi. O andan itibaren zaten ben hemen telefonlara sarıldım. Tanıdıkları aradım. Köpeğe nasıl yardım edebiliriz diye düşünmeye başladım. O kişi etrafta bağırıp çağırarak hatta yukarıda hakaretler, küfür ederek kendi yapmış olduğu hatayı böyle kapatmaya çalıştı. Yanımızdan çekip gitti. Müşterisini almaya gitti. Ondan sonra hiçbir şekilde ne arayıp ne sordu. Biz orada bir saat boyunca ekip gelmesini sağladık. Köpeği orada bırakmadık. Yardım etmeye çalıştık. Veteriner hekime getirdik. Burada da tedavi ettirdik. Hiçbir şekilde o şahıs bizi arayıp sormadı" dedi.

Taksi sürücüsünden şikayetçi olduklarını anlatan Çeliktaş, "Köpeğe çarpıp bırakıp gitti. Emniyete gidip şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.

"Bu insanın yaptığı cezasız kalmamalı"

Sürücünün "Köpek bana çarptı" diye kendini savunduğunu söyleyen Zerrin Çeliktaş, "Hepimizin başına gelebilir bu durum. Bizlerin de başına gelebilir. Orada duyarsız kalıp da vicdansızlık yapıp da o yavrucağı orada bırakmamalıydı. Acı çekiyordu. Bir an önce acısını dindirip, yardım etme çabasına girdim. Arkadaşlarımı, belediyeyi aradım. Çevremdeki insanlar koşturdu. Arkadaşım Esra her şekilde yanımda oldu. Üç gündür biz uyku uyumuyoruz. Durmuyoruz. Buraya ziyarete geliyoruz. Bu insanın yaptığı yanına kalmamalı, cezasız kalmamalı. Yanına kalmamalı, herkese örnek olmamalı."

Sokakta hayvanların olduğunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Çeliktaş, "Anlatırken bile o anı yaşayarak anlatıyorum. Ben de köpek bakıyorum. Bakmasam bile o da bir canlı. Onun da bir canı var. Görmemezlikten gelmeyelim. Haklarını sonuna kadar savunalım" ifadelerine yer verdi.

Arkadaşı Zerrin Çeliktaş'ın kendisine haber vermesi üzerine olayı öğrendiğini söyleyen Esra Üstünkol da "Üç dört gündür ne yiyoruz ne içiyoruz ne de uyuyoruz. İnsanların duyarlı olmasını istiyoruz. Sokak hayvanları onlar benim gözümde bir bebek. Duygularını tarif edemiyorlar. O taksi şoförünün çekip gitmesi, o köpeği orada bırakması. Böyle bir olay yaşansa bile alıp tedaviye götürsünler" şeklinde konuştu.

"Güçlü bir darbe ile kemik yerinden çıkmış"

Köpeğin güçlü bir darbe ile uyluk kemiğinin yerinden çıktığını söyleyen veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, "Bu kemiğin çıkabilmesi için güçlü bir darbe alması gerekiyordu. O darbeyi almış ve eklemden tamamen kemik çıkarılmış. Operasyona girdik ve şu an genel durumu çok iyi. Ayağa kalkmaya ve yürümeye başladı. Yaklaşık 15 günlük fizik tedavi ve bakım sonrasında artık sokağa çıkabilecek duruma gelecek" şeklinde tedavi sürecini anlattı. - ZONGULDAK