Zonguldak Vali Yardımcısı Uçar'ın annesi Kastamonu'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak Vali Yardımcısı Uçar'ın annesi Kastamonu'da toprağa verildi

11.03.2022 12:56
Zonguldak Vali Yardımcısı Uçar'ın annesi Kastamonu'da toprağa verildi

Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar'ın hayatını kaybeden annesi Melek Uçar, Kastamonu'nun Cide ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar'ın hayatını kaybeden annesi Melek Uçar, Kastamonu'nun Cide ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar'ın annesi Meles Uçar hayatını kaybetti. Melek Uçar'ın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesine götürüldü. Cide'de ilçe merkezine bağlı Kara Mustafa Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Melek Uçar'ın cenazesi, şehir mezarlığında bulunan aile kabristanlığında defin edildi.

Uçar'ın cenaze namazına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar ile Zonguldak Valiliğinde çalışan kurum amirleri katıldı. - KASTAMONU

Zonguldak Vali Yardımcısı Uçar'ın annesi Kastamonu'da toprağa verildi

YORUMLAR
500
İmkanı olmayan öğrencilere 'askıda kitap' ile destek olacaklar İmkanı olmayan öğrencilere 'askıda kitap' ile destek olacaklar Karadeniz'deki 5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı Karadeniz'deki 5 ilde 761 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu, Zonguldak, Cenaze, Cide, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zonguldak Vali Yardımcısı Uçar'ın annesi Kastamonu'da toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:51:04. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Vali Yardımcısı Uçar'ın annesi Kastamonu'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement